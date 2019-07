Per garantir la vida rural, d’alta muntanya, ha d’haver-hi mesures correctores a favor d’aquest objectiu. Si una vaca d’alta muntanya, produeix menys de la meitat de llet que una de la vall, s’ha d’incentivar el preu de la primera, per fer-la rendible. I així s’ha fet, al llarg de decennis, i si hi aneu, podreu veure vida activa, en els racons més elevats del país, compaginant estius i hiverns, de manera totalment eficient, com per no perdre explotacions, en cap moment.