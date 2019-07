Però, val la pena fer-hi costat. Sovint, ens queixem del centralisme en tot lloc i moment, pel que fa les convocatòries artístiques, pensades per a grans ciutats o per la gran capital. Només es poden mantenir alternatives com aquesta, si el territori que les acull, els hi dona recolzament fervorós. I no solament a nivell intel·lectual, sinó organitzatiu, econòmic – financer, i d’assistència.