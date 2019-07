I és que de les imatges i de les veus, s’escoltaren insults, amenaces, retrets de tota mena, en una sala que era la Sala de Plens. Es a dir, un espai, emblemàtic d’una institució democràtica que no pot ser objecte de cap atac, cap interrupció ni cap comportament no respectuós amb l’estat de dret, en el qual estem immersos. Sincerament, confio en que hi hagi obertura d’investigació i actuació judicial, per deixar clar que les institucions son la representació de la veu del poble, i no poden ser pertorbades, per cap element intern ni extern.