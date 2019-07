LLUÍS, TORNA A EXPLICAR-HO ¡¡¡

Ningú, pot posar en dubte ,l’enorme talent de Lluís Llach com cantautor, ni el gran servei que ha fet al país i a la seva cultura ,al llarg de mig segle. Les seves composicions es troben entre les millors, tant per qualitat com varietat dels temes tractats. Ha estat un referent de la nostra música i cultura, durant decennis. Aquesta constatació ve a tomb, del paper que ha volgut tenir en la política catalana. Aquí ,jo diria que entra de ple en el refrany castellà “zapatero, a tus zapatos”, perquè , ara mateix, s’està convertint en un malhumorat membre de la societat civil, encarregat de renyar uns i altres, per no seguir un guió que ell voldria marcar. Ell, o altres components, situats fora de càrrecs institucionals o de partit. Creu tenir prou força moral, com per dir als altres el que haurien de fer, i perquè li han donat un càrrec per un objectiu que no troba sortida adient.

Deixat el càrrec de parlamentari, ara ,ostenta el de Coordinador del Fòrum Cívic, Social i Constituent , destinat a posar les bases per decidir quin hauria de ser el model de país. S’entén de país, en un futur imprecís, quan hagi assolit un altre estatus..¡¡¡.Per aquest motiu, torna a fer “bolos” per tot el territori català, fent reunions amb alcaldes, consells comarcals, entitats , col·lectius...a fi de convèncer-los de la seva participació en aquest nou moviment que no té data fixa per tancar els treballs. Per declaracions recents, sembla que poden aportar algun document concret, a meitats de l’any vinent.

No dubto de la seva bona voluntat, però m’agradaria haver-lo escoltat en algun lloc, fent autocrítica de la feina feta per ell, i altres del seu entorn, com Germà Bel, Xavier Sala Martin, Santi Vidal, ...quan durant un parell d’anys, recorrien el país, informant dels grans avenços en el procés independentista, exposant els preparatius i els detalls per fer-lo realitat. Precisament la seva popularitat, feia que tothom el volgués com a orador – ponent – presentador de les mesures , posades en marxa, per donar compliment als objectius independentistes.

Em demano, quina informació tenia ? De quina documentació disposava, per fer afirmacions tant rotundes com les que li havíem escoltat, en auditoris, teatres, sales polivalents, aules...? Com pot ser que una persona tant ben situada com ell, fes afirmacions tant rellevants com les que feia ? Com pot ser que dos anys després, no hagi expressat cap retret, ni cap dubte, ni cap disculpa per haver fet afirmacions que topaven amb la crua realitat ? No s’ha sentit utilitzat, o haver caigut en un parany, donant explicacions que res tenien de certesa ?

I ara mateix, quins son els objectius concrets ? Qui participa realment en aquest procés ? Algú pot considerar un èxit, la convocatòria per tirar endavant La Crida Nacional per la República ?. Ho dic perquè a dia d'ahir, 16 de juliol de 2019, figuraven 16.954 fundadors, 54.467 adherits, i 906 voluntaris. Recordo, que la previsió era arribar a un milió d'adherits, amb uns ingressos de deu milions d'euros, a raó de deu euros per associat. Tots ells, aplegats, sota el lema de Sumem persones, no sigles. Ha passat ja un any de la seva posta en marxa, i el ritme no fa preveure ni tant sols cobrir un 10 % de les previsions. Qui se'n responsabilitza ?

Per tot plegat, és lògic ,demanem explicacions als qui varen ser difusors rellevants del procés. No n’hem tingut. O en tot cas, n’hem tingut molt poques, i quan algú ostenta una representació pública, en el cas dels diputats, o socials com és ara el cas, es fa indispensable comprovar el grau de sinceritat i veracitat en tot el que es duu a terme. S’han dit tantes coses. Hi ha hagut tants enganys, que la transparència i la claredat , haurien de ser elementals i obligats. De moment, aquesta no és la realitat.