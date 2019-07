A més, aporta uns graus de discrecionalitat i partidisme, en les seves decisions que encaixen malament amb els consensos , habituals a Diba, en els 32 anys de presidències socialistes. I això és el que volíem recuperar els ajuntaments. El funcionament tradicional i habitual, sense interferències polítiques, en moltes decisions que han de ser tècniques. He plegat de l’ajuntament, però , durant quaranta anys, Diba ha estat una mena de segona Casa, on anar a demanar ajuda tècnica, professional i econòmica, per dur a terme totes les actuacions necessàries, en un poble petit com el que he presidit, al llarg de tants anys. Després d’un parèntesis de 8 anys, Diba, ha recuperat el camí perdut. Es una bona noticia, per a tots els ciutadans de la província de Barcelona i de fet, del conjunt de Catalunya, perquè no se la farà servir per altres destins que no siguin els que marca la legislació vigent.