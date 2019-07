la Llei

En els mesos previs, a la convocatòria de les primeres eleccions municipals, a l’abril de 1979, es varen estudiar diferents sistemes electorals, a nivell europeu, per finalment decantar-se per l’aplicació ded’Hondt. Es un sistema proporcional corregit, que no dona un mal resultat, quan hi ha poques candidatures , però que causa una excessiva dispersió quan n’hi ha moltes. Un altre dia parlaré d’altres sistemes que hem estudiat, al llarg dels anys, en reunions d’alcaldes i membres del Ministeri , però que de moment no han tingut prou recolzament com per fer el canvi.