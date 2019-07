El que em demano, “algú ha vist entrevistes, imatges, informacions destacades... de les actuacions d’aquesta Unitat, sobre el terreny , en els mitjans de comunicació “públics “ de la Generalitat ? . Jo, no. Sí n’hem vist, fins a l’extenuació del Conseller Buch, del president Torra, d’algun cap de bombers, o de Mossos, però l’esforç per ignorar la UME ha estat enorme. Per aquests sobiranistes , en tot lloc i moment, no es pot donar la imatge de ser protegits per Espanya, ni que un cos espanyol, pugui donar exemple d’eficàcia , rapidesa i coordinació amb la resta de forces anti incendis, per aconseguir un objectiu tant simple com elemental: resoldre l’emergència de la manera més ràpida i eficient.