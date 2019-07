Ens pensàvem tenir prou mitjans tècnics i humans, com per resoldre qualsevol emergència, amb raonables condicions. Les ADF’s ( agrupacions de defensa forestal) s’havien anat equipant, disposaven de força material i tenien prou coneixement del territori, com per pensar que una intervenció ràpida en el lloc principal, permetria guanyar temps per arribar els bombers per terra i per aire, i rematar la feina.