Quan el país torni a funcionar, i tinguem un govern de veritat, amb un Parlament com cal, s’haurà de plantejar la qüestió territorial, amb uns criteris seriosos de racionalitat i austeritat. Els temps canvien, porten novetats, inimaginables, anys enrere, som son les noves tecnologies, i les millores de les comunicacions, en les seves diverses versions. La comarcalització era comprensible 40 anys enrere, ara ha de derivar cap a mancomunitats de serveis. I aquí sí, poden fer una bona feina, com algunes ja estan promovent. I pel que fa la regionalització, no té cap sentit, perquè tots preferim anar al centre del poder, abans que passar per un lloc intermedi.