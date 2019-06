Ara, per cobrir places, hem d’importar socorristes de Xile, Argentina, Andalusia, Aragó....i tot i així, el problema no queda resolt. Continuen faltant centenars de socorristes, a pocs dies d’obrir piscines, arreu del país. Davant les protestes, i la indignació d’un any més així, surt un alt càrrec de la Generalitat i anuncia que per sortir del pas, aquest any la Generalitat no inspeccionarà les piscines per comprovar si tenen els titulats necessaris o no ¡¡¡¡¡ Senyor meu, que un govern digui que no farà inspeccions, mirarà cap un altre costat, però si hi ha algun incident o accident, no se’n farà responsable ¡¡¡¡ Es a dir, que s’espavilin els ajuntaments, si no compleixen la normativa....Diuen que al setembre, ja miraran què fan de cara l’any vinent ¡¡¡