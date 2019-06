En resum, Suïssa, figura en el lloc desè , amb una nota de 9,03 sobre 10, en el Índex de Qualitat Democràtica a nivell mundial. Es per tant, una democràcia plena, com tots els altres països fins el número 20. A partir del 20, hi figuren els països de “democràcia defectuosa”, amb noms il·lustres com Japó ( 22), EUA ( 25) , França ( 29), Bèlgica ( 31)... i així fins el 167 ( Corea del Nord). El que molts no saben o no volen saber, és que Espanya està en el lloc 19, amb una nota del 8,08.