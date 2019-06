Barcelona, és molt més que la gran ciutat, la gran capital. Es el nostre referent, a nivell europeu i mundial. Arran els JJOO del 92, es va convertir en una de les ciutats emblemàtiques, innovadores i irradiadores de cultura, noves tecnologies, turisme, oci i lleure. Era lògic i així ho havien manifestat els partits independentistes, intentar fer-se-la seva. Gran error, i gran fracàs, perquè varen convertir la batalla per Barcelona, en una batalla, no per la millora de la vida quotidiana dels barcelonins, sinó per utilitzar-la com a bastió i símbol, d’un moviment fracassat.