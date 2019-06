En política, s’ha de ser especialment curós, en les accions a dur a terme, i sobretot, totalment fidel als juraments fets, i a les responsabilitats que comporta el càrrec que s’ostenta. No es pot enganyar, vulnerar la legalitat, trencar l’estat de dret, desafiar els organismes i institucions que han de vetllar per l’exercici correcte de la democràcia, pensant que tot és possible i tot és factible. Tanta Frivolitat, no es pot repetir, en cap altre moment de la nostra història. Els protagonistes de tants danys, no poden recuperar càrrecs institucionals, perquè han perdut la confiança en la legalitat. No desitjo penes de presó, però sí d’inhabilitació, per a càrrecs institucionals. Ha de quedar clar que, en democràcia, tots estem sotmesos a la legalitat.