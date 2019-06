Per informes d’alt nivell, per xerrades amb càrrecs estratègics, per noticies internes de grans empreses, es pot veure el canvi de rumb, en els àmbits financers. Son molts els que han deixat d’aterrar a Espanya, via Barcelona, per fer-ho via Madrid, Bilbao o Valencia, per enumerar tres ciutats que estan fent molt bé els seus deures. Hi ha altres moviments, en matèria de congressos, trobades internacionals, fòrums, espectacles, cultura i oci que van a la recerca de ciutats alternatives a Barcelona i a Catalunya. I les troben, perquè hi ha una immensa i ferotge competència a nivell estatal i a nivell internacional.