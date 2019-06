Cada contingent, està format per 56 persones, una part de les quals ha d’aprendre castellà, per provenir de països on no es parla la nostra llengua. Tenim 6 mesos per ensenyar l’idioma, i amb ell, una part de la nostra història, costums i tradicions, per facilitar la seva integració aquí. S’ha d’anar al gra, i evitar lliçons poc útils, o donar excessius revolts, quan el que importa és parlar i saber com fer vida aquí.Per això, considero necessari disposar d’un nou llibre , capaç de concentrar vocabulari, gramàtica i exercicis útils, deixant de banda tot el que sigui accessori o secundari.Es pot aconseguir. Els alumnes tenen avidesa per aprendre, per integrar-se, conscients, la major part d’ells que mai més podran tornar a casa.