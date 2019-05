En fi, el millor que podria fer l’AMI, seria acordar la seva dissolució ,per no fer perdre temps i diners, als seus associats, però sobretot per evitar situacions que han portat molts ajuntaments ,a prop de l’abisme. Si a dia d’avui ,encara no han entès que s’han acabat les accions unilaterals, els jocs de paraules i de fets, contraris a la Constitució, és que no saben a què juguen ni contra qui juguen. Prou feina tenen els ajuntaments ara, i més que en tindran en el futur per resoldre els problemes del veïns, com per continuar duent a terme accions, destinades al desastre.