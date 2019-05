Els bons resultats del partit socialista a les generals, sumats als de les autonòmiques i municipals, permet un panorama força estable, com per pensar en retornar al paisatge d’acords i pactes, per sumar i avançar. Hi ha prou feina per fer, com per defugir unilateralitats, i processos , sense futur. Una vegada més, de manera tossuda i insistent, el nostre país, continua sent divers i plural. Que ningú ho oblidi ni faci comptes estranys.