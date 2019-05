Estem en temps d’improvisacions i propostes estrambòtiques , amb danys enormes per la credibilitat dels polítics i les institucions. No estranyi a ningú, el gran sentiment de pèrdua, d’un gran estadista com fou Alfredo Pérez Rubalcaba. Hi ha mala consciència, per com funcionen les coses, a dia d’avui, i sobretot perquè ell ens recorda com es feien els grans acords, en un temps tant convulsos com els que li va tocar viure.