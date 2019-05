SENSE GOVERN EFECTIU.

No m’espanta la feina, ni els tràmits més enrevessats, però sí, el caos, el buit de poder, la inactivitat total d’una administració ,de la qual en depenen altres. He parlat amb nombrosos alcaldes que pleguen, i tots coincidim en que ho fem, “farts i tips” d’entrebancs, burocràcia insòlita, manca de col·laboració, desgavell generalitzat...en el conjunt de l’administració, depenent de la Generalitat de Catalunya.

Aquest immens caos, suposa la paralització de tots els tràmits habituals entre dues administracions que tenen gran dependència una de l’altra, per raons de competències compartides o subordinades ( en el cas dels ajuntaments). Si a tot plegat, hi afegim la total insolvència de la Generalitat , en matèria d’ajudes, convenis, plans anuals o plurianuals, ...arribem a la conclusió que el nostre govern, a dia d’avui , “fa més nosa que servei”.

Ho dic amb tristesa i sobretot amb indignació, perquè durant decennis varem lluitar per a recuperar l’autogovern, i ara que el tenim, el malbaratem, immers en batalles estèrils i moviments tàctics entre els dos partits que el composen, i que donen peu a actuacions més pròpies de partits enemics que no pas , socis de govern.. No se sap qui porta el timó, perquè ja no sabem si la nau, en té. I per descomptat no existeix carta de navegar, perquè fa anys que l’ha perduda.

Dit això, anem cap unes eleccions que no poden arreglar, la falta de govern efectiu de la Generalitat , però sí, altres administracions, fonamentals pel dia a dia dels ciutadans. El dia 26, decidirem els nous Consistoris municipals, sí, però d’aquests resultats, se’n deriven dues altres administracions: les Diputacions i els Consells Comarcals. Poden semblar administracions menors, però , a falta de Govern, han esdevingut més rellevants del que eren.

En el nostre cas, estem en territori de la Diputació de Barcelona, peça fonamental pels ajuntaments, sobretot pels mitjans i petits. Dels resultats municipals, en surten els diputats provincials, en funció dels resultats obtinguts per cada partit polític, en el seu partit judicial: Manresa, Igualada, Berga...La futura composició de la Diputació , comportarà , espero, un canvi de govern, ara en mans de l’antiga CiU i ERC. Els temps de governs, presidits pel PSC son enyorats per tots els ajuntaments, i seria bo , tornar a aquells temps, ni que sigui en pacte amb algun altre partit.

La potència de la Diputació , ha permès, compensar , en part, la falta total d’ajudes del govern de la Generalitat. Estem , doncs, davant una institució de vital importància, pel futur immediat.

Un altre organisme que es conforma, en funció dels resultats municipals, son els Consells Comarcals. Aquí el sistema electoral, és massa enrevessat per poder-lo explicar en quatre línies, però en funció dels vots i regidors que treu cada partit, a nivell comarcal, es forma el nou Consell. Així, doncs, cada votant ha de pensar que el seu vot a les municipals, té repercussió sobre dos altres elements importants de cara el futur, com son la Diputació i el Consell Comarcal.

I no volem que en cap de les tres institucions, els partits independentistes tinguin com a gran objectiu, continuar les batalles estèrils, que han portat fins ara. El partit socialista ha deixat molt clar que les seves candidatures, els seus candidats, es presenten per resoldre els problemes dels seus conciutadans, no per altres objectius. I cada poble i cada ciutat ,prou problemes té ,com per dedicar-li tot el temps i tots els esforços diaris. Ja hem vist com acaben les accions unilaterals, i com acaba un govern sense objectius. L’aposta per les candidatures socialistes, és l’aposta per governs efectius, amb programes clars i persones preparades i disposades a resoldre problemes, no a crear-ne.