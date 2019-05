Per a mi, ha estat un honor poder dedicar 40 anys, a l’Ajuntament del poble on he nascut, i en el qual he viscut la major part de la meva vida. Mirant enrere, i sospesant tot el que hem fet, en conjunt, podem estar satisfets de la feina feta.

Per a mi, un acte com el d’ahir, compensa i suposa sortir per la porta gran. No en tenia ni idea, ni m’esperava un detall com aquest. He dedicat i compartit la feina municipal, sense esperar res a canvi, sinó el simple reconeixement d’haver fet el millor possible, la meva feina. Ahir, vaig tenir la satisfacció de veure com aquesta feina ha estat en sintonia i compartida amb tot i totes els qui l’hem feta realitat.