Tots baixem o pugem a Barcelona per a multitud de gestions, tràmits, passar l’estona, visitar-la, o mostrar-la... Veure-la de capa caiguda, mal gestionada i sense ambició, ens dol, i per això des de quilòmetres lluny, demanem als nostres segons residents, procedents de la capital, a tots els parents i amics que hi tenim, que sobretot en les eleccions del dia 26 pensin en qui pot RECUPERAR BARCELONA COM A CAP I CASAL DE CATALUNYA.