PRIMERA VOLTA

Hem de considerar les passades eleccions del dia 28 d’abril, com una primera volta, del cicle d’eleccions que tancarem el proper 26 de maig, amb les eleccions municipals, les europees, i en la major part d’Espanya, les autonòmiques.

Un cicle intens i extens, que ha deixat un primer resultat clar, a favor de la continuïtat d’un govern progressista, en mans del partit socialista. L’alta participació ha mostrat la preocupació per un possible retrocés, en polítiques socials, d’igualtat, i llibertats, cas d’haver sumat les tres dretes. Es un bon primer pas.

Ara venen altres passos a donar, tant importants com el primer, perquè el 26 de maig s’han d’elegir els Consistoris de tots els Ajuntaments, pels propers quatre anys. Elements bàsics, del dia a dia, de tots els ciutadans. I el mateix dia elegirem els eurodiputats, per la Cambra de la UE , en uns moments prou delicats com per a intentar reforçar els més convençuts europeistes que la UE ha de reforçar-se i tirar endavant.

Per últim, les autonòmiques, en bona part del país, suposa elegir el segon nivell de les administracions, en un moment clau, per a aconseguir un nou repartiment de funcions, modificant alguns elements que han donat mostres d’envelliment i de manca d’equitat, com és el sistema de finançament, entre d’altres.

Aquesta primera volta, suposa un respir , de cara el futur ,no solament a Espanya sinó a nivell europeu, perquè la por a la inestabilitat i a l’avenç de forces radicals, està present aquí i arreu de la UE.

El bon resultat del partit socialista és fruit d’haver sabut aprofitar molt bé, els deu mesos de govern, que han permès demostrar una altra manera de governar, no solament a nivell intern , sinó també extern. L’encert en triar un equip potent d’homes i dones per conformar el Consell de Ministres, ha llençat una imatge d’eficàcia i serietat, després d’anys de mediocritat i ineficiència. Aquest contrast, ha donat els seus fruits, i segurament som molts els qui signaríem la continuïtat de pràcticament tots els actuals membres del Consell Executiu.

I és que “política és pedagogia”, i quan es comparen maneres de fer i actuar, no hi ha color. El rigor ha de presidir totes les accions de govern, i la transparència ser norma de la casa. D’aquí, jo crec, els bons resultats obtinguts per Pedro Sánchez, malgrat ser atacat amb una virulència impròpia de partits que vulguin governar.

Girada aquesta primera pàgina, toca esperar resultats del 26 de maig, i iniciar la conformació del proper Executiu. No tinc cap dubte que serà una còpia del que tenim ara, amb algun retoc, per raons obvies de canvis de destí d’alguns dels seus membres que han d’anar cap altres institucions.

I si important és aquest nou Executiu pel conjunt d’Espanya, fonamental el considero per a trobar l’encaix de Catalunya, en el nou marc, obert per aquestes eleccions. Si algú creu que els resultats poden imposar canvis substancials en les decisions de Pedro Sánchez, s’equivoca. Mai, trencarà amb l’estat de dret, ni amb els preceptes constitucionals. Ni deixarà que algú ho faci. Si tothom té clar aquest escenari, es pot avançar en temes importants, fins a retrobar la normalitat perduda, i aconseguir una millora del marc competencial i estatutari. Voler anar més lluny, està condemnat al més rotund fracàs.

Es hora de política fina, assenyada i ben plantejada. Es poden obtenir importants avenços i millores perquè a l’altra banda hi ha predisposició. Si anem per aquest camí, en sortirem tots beneficiats. Pretendre continuar amb decisions unilaterals, és topar amb un mur infranquejable. Crec que els resultats aquí i allà, facilitaran una nova etapa molt diferent a la viscuda. El temps ens ho dirà. La primera volta, s’ha tancat amb uns bons resultats, esperem la segona.