Ara bé, la vida continua, i no es poden paralitzar els ajuntaments per culpa d’un mal govern, toca doncs, actuar en conseqüència. I això vol dir, oblidar una administració i treure tot el suc que es pugui, de les restants. Feia anys que no anàvem a Madrid directament. Vull dir que molts ajuntaments havien deixat de tenir relacions directes amb el govern central, perquè tot passava per la Generalitat o simplement no feia falta. Doncs bé, s’han recuperat les relacions directes, de manera que molts alcaldes se’n van a Madrid a negociar ajudes, per als projectes municipals. I com van a Madrid, van a Brussel·les ,i no per veure segons qui, sinó per tramitar ajuts davant la UE.