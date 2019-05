MENYS LLISTES, MENYS PLURALITAT.

En clara contradicció amb declaracions fetes, per representants independentistes, fa pocs mesos, l’elaboració de llistes a les eleccions municipals ,del 26 de maig, ha estat llarga i difícil. Molt difícil per a tots els partits, i també pels independentistes, com es pot comprovar per un gran nombre de municipis, amb una sola candidatura.

En aquestes onzenes eleccions, hi haurà menys llistes, i per tant, menys pluralitat. De fet, en un gran nombre, gens de pluralitat, perquè els ciutadans, només tindran una sola opció. Durant tot el mandat, no hi haurà oposició, i quan es dona aquesta situació, es fa més difícil recuperar velles candidatures, en les noves conteses electorals.

Perquè aquesta escassetat de candidatures ? Els motius son diversos, però la situació problemàtica que viu Catalunya, ha retret a candidats tradicionals, a donar el pas, i esperar millors temps. Pretendre, com fan alguns partits, convertir els ajuntaments en institucions de xoc, en comptes de dedicar-los única i exclusivament a les tasques municipals, desanimen als qui només volen dedicar-se al poble o ciutat, i no entrar en altres qüestions, plenes de controvèrsia, amb derivacions legals que poden acabar molt malament.

Altres causes, son el desconcert general, envers la política. Portem un bon nombre d’anys, amb massa casos de corrupció, cosa que ha embrutat la política , malgrat la honestedat de la majoria de càrrecs institucionals, i molt especialment dels municipals. Uns pocs, han produït un mal immens, i això costarà de reparar, d’aquí que molta gent que podria ser candidata, decideixi esperar uns anys més a donar el pas.

Tampoc és estrany, la retirada de polítics que podrien haver continuat uns anys més. A dia d’avui, la dedicació ha de ser molt més intensa que anys enrere, tot i que els resultats son molt menors. A què ve aquesta contradicció ? Doncs, a la immensa burocràcia que ofega la iniciativa política, i la porta fins extrems inacceptables. Cal una reforma, en profunditat, de la gestió burocràtica i de tots els tràmits lligats a contractacions, adjudicacions, publicitat, seu electrònica, ...pels profans, els pot semblar fàcil gestionar un ajuntament. No. No ho és gens. I no ho és ni pels polítics ni pel personal, sotmès a unes directrius molt complicades, exigents i de gran responsabilitat.

Un factor afegit, és l’escassetat de recursos econòmics, per fer front a les grans necessitats municipals. En aquest apartat, també s’han de canviar els sistemes de finançament, per a proporcionar majors ingressos als ajuntaments, procedents de les altres administracions, dites superiors. Ha d’haver-hi un augment de finançament, procedent de l’estat, recuperar i augmentar el que venia de la Generalitat. I aquí repeteixo, recuperar i augmentar, perquè han desaparegut, gairebé del tot, i millorar el repartiment procedent de les diputacions.

No es poden governar els ajuntaments, amb les carències i dificultats actuals. Perdem més temps fent tràmits que no pas pròpiament governant. Cada projecte és un repte, ple de dificultats, quan hauria de ser una ocasió fàcil i planera de posar en marxa unes inversions, bones pel municipi, bones pel país. Si mirem els ritmes dels darrers anys, veurem una clara ralentització, en les contractacions i execucions d’obres, no només degudes a la reducció de les subvencions, sinó en bona part a les dificultats de la gestió.

Aquests son els principals factors que motiven les reticències de possibles candidats a implicar-se en una candidatura. I son factors que afecten tots els partits, però és cert que en alguns, son més importants que en altres. Però, precisament , vistos aquests factors, és lògic que algun partit com és el cas del partit socialista, hagi volgut deixar clar que la seva prioritat és la política municipal. La resolució dels problemes dels ciutadans, i no altres objectius, impropis d’un ajuntament. El dia 26 s’elegeixen els nous Consistoris, i les competències municipals son molt clares. Dediquem el vot a qui vol fer política municipal, no, aquí es vol dedicar a altres coses.