I així, estem, i així anem, cap a no sabem on. De moment, l’important és cobrar el sou mensual, i mirar de que duri tant com es pugui. En el Parlament , passa cosa semblant, de manera que la feina habitual que teníem els diputats, ha passat a convertir-se en una assistència quinzenal a una mena de ple ordinari, que no té res important a debatre, i encara menys a aprovar, i qui dia passa any empeny. Se suposa que s’ha d’esperar a veure com acaba el judici del procés per convocar noves eleccions o mantenir congelat el govern, fins que interessi a qui el presideix des de fora del país.