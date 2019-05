Això, en un país seriós, no pot passar. No hauria de passar, i sóc ferm partidari de modificar els termes de la sessió, com per exigir un jurament o promesa real, sense dubtes, sense escarnis. Sinó, el càrrec no es pot exercir. No estem en un país democràtic, com perquè el primer deure, d’un càrrec electe, sigui incomplert.