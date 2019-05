NOTA PREMSA – EL PSC – BERGUEDÀ, I FED. XI DE DOL, PER LA MORT DE JOSEP SORIA I CLOTET.





Si ahir, la família socialista estàvem de dol , per la mort d’un dels més grans polítics dels darrers decennis, Alfredo Pérez Rubalcaba. Avui, ho estem per la mort de JOSEP SORIA I CLOTET, a l’edat de 73 anys, després d’una operació de cor, que es va complicar, i de la qual no es va recuperar.

En Josep Soria i Clotet, va ser militant – fundador de l’Agrupació Socialista del Berguedà, a principis de l’any 79, i d’aleshores ençà, ha estat peça fonamental del socialisme a Berga, comarca, i en el conjunt de la Federació XI. Fa ben pocs mesos, va rebre els honors ,pels seus 40 anys ininterromputs, de militància activa.

Al mateix temps del naixement del partit socialista, un grup de sindicalistes, fundava la Delegació comarcal de la UGT , de la qual va ser ànima activa fins a la seva jubilació. Ell va ser un dels fundadors, en tant que sindicalista actiu, de l’empresa Viladins, de Berga, juntament amb altres sindicalistes d’aquesta, i altres empreses de la comarca.

Un home, de fortes conviccions , coherent, i molt actiu contra tota mena d’injustícies, era lògic trobar-lo també, de candidat en les primeres eleccions municipals a Berga, dintre d’una Entesa de forces polítiques d’esquerres, convençut que per millorar les condicions de la gent, s’havia d’estar en totes les institucions i organismes essencials : Ajuntament – partits polítics- sindicats.

Home treballador, activista en tots els àmbits socials, cívics , laborals i polítics, ho ha estat fins el darrer dia. Ara mateix, el podem veure de candidat a la llista del PSC , a l’ajuntament de Berga, com ho havia estat en anteriors ocasions.

Avui, els socialistes estem doblement de dol, però sentim l’orgull d’haver tingut, persones com Pérez Rubalcaba, en els grans centres de decisió, i a Josep Soria, en la nostra base de militància, donant exemple de comportament socialista, en tot lloc i moment. Descansi / Descansin en Pau. Ha estat un honor tenir-vos al costat.





Agrupació Socialista del Berguedà / Federació XI – PSC