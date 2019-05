EDAR BORREDÀ – EN PERÍODE DE PROVES .

La setmana passada, l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Borredà, va iniciar el període de proves de les seves instal.lacions, amb uns bons resultats.

La primera prova es va fer amb aigües netes, per a comprovar tots els circuits i espais de l’EDAR, i una setmana després s’hi va connectar una de les xarxes de clavegueram del poble, de manera que portem ja prop de 15 dies, provant i controlant el funcionament de la maquinària.

En aquest període de proves, s’estan complint tots els paràmetres previstos , sense cap mena d’incidència. Per la setmana vinent està programada la connexió de la segona xarxa de clavegueram, de manera que l’EDAR , depurarà totes les aigües brutes del nucli urbà.

Passats uns dies, es faran noves proves per a comprovar que els paràmetres de soroll, pudors, estanqueïtat ...son els adequats. Hem de dir que durant aquest període de proves, no s’ha detectat cap mena d’incidència en aquests paràmetres, per part dels veïns més propers.

Posteriorment, i amb el bon temps, una mica més avançat es faran noves proves a les quals hi assistiran els membres de la Comissió de seguiment, creada fa prop de dos anys, i que s’ha reunit cada primer dimecres de mes, per a avaluar les obres i les instal.lacions.

La propera reunió, darrera de la comissió i del mandat municipal, serà el proper 5 de juny. En aquesta propera reunió es donarà un nou informe del funcionament de les instal.lacions, així com les previsions de supervisió i control dels paràmetres abans esmentats.

La posta en marxa de l’EDAR era una de les grans prioritats d’aquest mandat. Arribem al final, i s’ha aconseguit veure-la en funcionament. Ja aquest mateix estiu, la riera Margansol oferirà un aspecte ben diferent, una vegada rebi les aigües brutes, totalment depurades. La Comissió de Seguiment de l’EDAR ha estat una bona eina per fer-ne el seguiment i control.

Borredà, 23 de maig de 2019.