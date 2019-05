Per a molts dels lectors, els quedaran lluny alguns noms, però tanmateix, varen ser els impulsors d’uns canvis radicals, en els municipis on governaven, i de rebot, canvis a tot el país. Sense ells, la realitat seria radicalment diferent. Tots els ficats en el món municipal, hem posat com a model de desenvolupament potent, harmònic, innovador ...a ciutats com la Girona de Quim Nadal, la Tarragona de Josep Ma Recasens, la Lleida d’Antoni Ciurana, la Barcelona de Pasqual Maragall, Sabadell d’Antoni Farrés, Terrassa de Manel Royes...La Seu d’Urgell, de Joan Ganyet, i així podria enumerar no menys d’un centenar de noms, lligats a pobles i ciutats que ara serien molt diferents, sinó haguessin encertat, a les primeres eleccions.