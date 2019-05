BUIDATS ELS DARRERS 10 NÍNXOLS VELLS – A BANDA I BANDA CAPELLA – CEMENTIRI VELL.

Fa aproximadament 6 anys, es varen detectar greus deficiències estructurals, en els dos blocs de nínxols, situats a banda i banda ,de la capella del cementiri vell. Els més vells de tots els existents, puix que per aquesta zona ,és per on va iniciar el seu funcionament el cementiri actual.

Presa la decisió de suspendre nous enterraments en aquests dos blocs, a continuació es va iniciar el procés de reversió de la propietat, a l’Ajuntament. Aquest procés va acabar fa pocs mesos, i quedaven 10 nínxols de propietat desconeguda, els quals després dels pertinents tràmits per a localitzar els propietaris, familiars directes o indirectes, amb els oportuns anuncis, en el dia d’ahir, dimecres dia 15 de maig de 2019, es varen buidar i posar les restes en bosses numerades que foren dipositades en la fossa comuna.

Tancat aquest procediment, llarg i laboriós, s’inicia el de Condicionament de la zona capella del Cementiri vell, mitjançant la convocatòria d’obres, per via d’urgència, seguint el projecte redactat per l’arquitecte Pere Pajerols de Berga.

En el dia d’ahir, es varen trametre a tres empreses ( dues del poble) la convocatòria pertinent per a poder procedir a la contractació de la millor oferta, i tot seguit ,poder realitzar les obres de Condicionament d’aquests dos blocs. Posteriorment, existeix un segon projecte , per a convertir aquests dos espais, en uns espais a cobert, ben integrats en el conjunt, amb un destacat paper per la capella, que és la imatge més històrica i tradicional del Cementiri Vell. Aquesta segona actuació, la podrà dur a terme, el Consistori que prendrà el nostre relleu, el proper dia 15 de juny, si així ho considera adient.

Per la nostra part, hem donat compliment a un compromís electoral, pres 6 anys enrere, consistent en procedir al traspàs de titularitat, un per un, com per garantir, puntualment amb els drets de tothom. I tot seguit, fer les obres pertinents per donar una bona imatge i plena seguretat, al conjunt més antic del cementiri, a l’entorn de la capella. La previsió és procedir a la contractació d’una empresa, en els propers dies, perquè dugui a terme aquestes obres.

Borredà, 16 de maig de 2019.