A més, a diferència de les ciutats, els regidors/es, així com els alcaldes, no poden aspirar a guanyar-se la vida en el càrrec. Es a dir, a cobrar un sou, per les hores dedicades. Hi ha una aportació per càrrecs electes, procedents dels temps del tripartit, destinada als municipis de menys de 2.000 habitants. No és molt, però va ser una bona iniciativa, perquè alguns alcaldes de pobles petits, tinguin una compensació, en funció de la dedicació que acorden, en el ple corresponent.