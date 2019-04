ERC, ens diu que , ara proposa, no un referèndum sinó dos. Un sobre el dret a l’autodeterminació i un altre sobre Monarquia o República, a tot Espanya ¡¡¡¡ Però, no deien que marxaven ? Si marxen, a què ve, demanar un referèndum a tot Espanya sobre Monarquia o República ?? Si ells ja no hi seran perquè ficar-se en temes que ja no son de la seva incumbència. Estaran en un altre país, en un altre món....

Francament, la campanya d’aquests partits, és d’aquelles en que se’ls veu incòmodes, desorientats i ben poc disposats a sortir del cercle reduït de crítiques pel judici, i per les suposades manques de llibertat...Cap d’ells vol parlar d’acció de govern, perquè no n’hi ha. No hi ha novetats, no hi ha actuacions ni propostes concretes, perquè vivim una permanent paràlisis, combinada en una soterrada lluita entre els dos partits, que poc a poc va sortint a la superfície. Estic convençut que la suma de partidaris de posar fi a l’actual situació del país, juntament amb la confiança en un president de govern que ha demostrat voluntat de resoldre el conflicte català, a més de portar tot el país, per camins de progrés, motivarà uns resultats electorals prou amplis i contundents, a Catalunya i Espanya, com per no haver de dependre, en cap moment d’uns partits independentistes, que han perdut el nord fa temps i no sembla el puguin retrobar a curt i mitjà termini.