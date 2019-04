PERQUÈ CREAR UNA GUÀRDIA PRETORIANA ?

En un país, en que alguns diuen que estem en una república, altres que tenim dos presidents, altres que el Parlament pot fer el que li sembli, ....i fins i tot, podem tenir un govern, sense pressupost per a 2019, a la segona meitat d’abril, i funcionem amb un de prorrogat de 2017, és evident que ja res pot sorprendre. Ni tant sols que el president per delegació, de l’altre president fugit, hagi decidit crear una guàrdia pretoriana, amb Mossos- Mossos, de plena confiança i no amb els que ara fan aquestes funcions !!!

Perquè crear una mena de guàrdia pretoriana ? Perquè es feia ,en temps dels romans ? Molt fàcil d’explicar i entendre. Es volia una força de total i absoluta confiança, ben pagada i ben tractada, com perquè la fidelitat fos total i absoluta, a qui els ordenava i pagava. Així de senzill i així de pràctic. Han passat molts anys i ha plogut molt des d’aleshores, però sistemes semblants han estat habituals en multitud de països i moments, si bé, no en conec cap de recent, i menys en un país, suposadament democràtic.

Però bé. Estem a Catalunya, i aquí portem uns anys en que tot és possible, tot és imaginable, fins i tot decisions com aquesta. I com tots els projectes i propostes d’aquest original president que tenim, la cosa va a més. Què vull dir ? Doncs, que fa uns mesos , es parlava d’un “cos presidencial” de 75 efectius, que va passar a 152, en només tres mesos de planificació, però que a dia d’avui, ja es pensa en 270 efectius.

He de dir que el cos, té un gran dèficit d’efectius. Ara mateix necessitaria prop de 1.500 nous membres, per tenir la plantilla adequada. I si no hi ha convocatòries immediates, les properes jubilacions no es podran cobrir....però bé, si el president informal, decideix crear una “divisió especial” qui li pot impedir ? Els seus socis de govern, ERC, ja han dit que no hi estan d’acord i no la faran servir, però no s’han plantat, ni li han tret del cap.

Els “escoltes” dels presidents i ex presidents, veuen i escolten moltes coses. Han de saber on vol anar el president, on va, amb qui va, i de què parla, dintre del cotxe oficial amb un xofer i un escolta, o fora , en qualsevol lloc del país ....aixó, pel que es veu, motiva el president a no deixar-se acompanyar per qualsevol “escolta”, vol “escoltes” de ferro forjat, d’absoluta i plena confiança, i si cal , fanatitzats com per no donar comptes a ningú.... Perdoneu la llarga introducció, però per a qui no tenia clara la noticia, he cregut que feia falta, exposar-la amb una certa extensió. I repeteixo, perquè una “guàrdia pretoriana”, a dia d’avui ? Doncs, s’explica per la desconfiança total entre els socis de govern, i amb el CME ( cos mossos d’esquadra).Han de saber on vol anar el president, on va, amb qui va, i de què parla, dintre del cotxe oficial amb un xofer i un escolta, o fora , en qualsevol lloc del país ....aixó, pel que es veu, motiva el president a no deixar-se acompanyar per qualsevol “escolta”, vol “escoltes” de ferro forjat, d’absoluta i plena confiança, i si cal , fanatitzats com per no donar comptes a ningú....

I per fer la selecció, res millor que estudiar les procedències de cada candidat, idees, fidelitat, compromís amb el procés...no, si té cinturó negre de karate o agilitats increïbles. No. L’important és la sintonia política, la fidelitat.... a canvi, unes condicions de treball magnífiques. Un autèntic “xollo”. Es el que deia al principi. Qui estigui en aquest grup, cobrarà més, tindrà horaris especialment bons ( es parla de treballar 7 dies, a canvi de 7 dies de descans), poder compartir bons hotels i restaurants, no anar d’uniforme, no haver de fer treballs de carrer, ben poc agraïts com els agents normals... en definitiva, ser un privilegiat.