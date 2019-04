Aquí, no. Els partits de dretes, es creuen dipositaris de les essències de la pàtria, les quals només estan en bones mans, si son les seves. Les dels altres, no son segures, no son vàlides, i per tant, convé canviar-les per tots els medis i mitjans. Es el que estem veient en aquesta llarga i ben poc modèlica campanya, on prevalen les acusacions, falsedats i males pràctiques, en una mena de carrera per veure qui la diu més grossa.