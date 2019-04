De fet, hi ha uns primers símptomes en tots els partits, del poder que poden tenir aquests territoris, si s’ajunten i promouen accions contundents. Es evident que en temps electorals, alguns fan veure que els preocupa la situació, per passar a oblidar-la d’aquí un parell de mesos, però altres, tenen clar que aquest tema, ha vingut per quedar-se i per obligar a fer canvis importants en les lleis futures. Un primer compromís, és tenir coberta tota Espanya , de banda ampla, d’aquí a 2021. Hem escoltat promeses similars, anys enrere, sense haver-se fet realitat. No n’hi ha prou amb promeses. Aquestes s’han de reflectir en pressupostos, en obligacions, en imposicions a les grans empreses de serveis, en innovacions en matèria d’impostos, en facilitats per a noves implantacions agrícoles, ramaderes, forestals...