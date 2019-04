IMAGINEM-HO

Estem en un moment històric, en que les noticies d’un dia, tapen les de l’anterior, en un frenètic ritme que no permet digerir, reflexionar ni valorar el que està en joc. I el que està en joc, és un futur esperançador, ple d’oportunitats per a pacificar el conflicte català, i encarar el país cap un futur de progrés, o pel contrari, endinsar-nos en un conflicte, encara més gran, d’impredictible final.

En aquest maremàgnum de declaracions, propostes i amenaces, convé imaginar els escenaris que es plantegen el 28 d’abril, a les eleccions generals, i el 26 de maig, a les municipals i europees. Tres eleccions en un mes, totes elles d’una rellevància, ben poques vegades, vista pel que tenen de resolució de conflictes, o d’increment de les tensions, fins a situacions no imaginades.

I avui, el que proposo és imaginar els escenaris. En un atac de sinceritat Albert Rivera, líder de C’s, va pronunciar unes paraules ben clarificadores “que recen los independentistas para que gane Pedro Sánchez...”, la resta ens ho podem imaginar. O no, perquè hi ha propostes tant del PP, com de C’s com de Vox que ens han de preocupar enormement.

Dir que si arriben al poder, el primer que faran serà aplicar un 155 permanent, és una amenaça ben real, fonamentada en un incompliment de la llei vigent. Mala cosa, quan uns partits creuen que poden aplicar mesures il·legals, pel simple fet de que no els agrada com actuen els partits independentistes. Agradar o no agradar és una cosa, una altra és vulnerar la legalitat. Crec que ha quedat molt clar que qualsevol retorn a la unilateralitat, provocarà l’aplicació de les mesures legals pertinents, però mai de forma arbitrària, ni jurídicament no fonamentada.

Ara bé, molts no volen imaginar aquest escenari de confrontació i vulneració de les lleis vigents, per part del tripartit de dretes, però convé imaginar el que podria passar, perquè no estem parlant de política – ficció, sinó d’un escenari possible sinó hi ha una reacció forta i contundent, en direcció contrària.

Per aquests partits, aplicar un 155 permanent, vol dir no només suspendre l’autogovern, sinó canviar regles de joc fonamentals, com el de la immersió lingüística, la protecció a la cultura catalana, l’anul·lació o intervenció total de TV3, la possible dissolució del Cos de Mossos d’Esquadra, i moltes altres accions que van desgranant a mesura que puja la temperatura electoral.

Per a ells, no hi ha límits, en les aplicacions de mesures que considerin adients, per a lluitar contra la deriva independentista. I en aquest àmbit ja han deixat clar també la recuperació de les competències en matèria penitenciaria, així com altres, en el foment de les tradicions, etc.