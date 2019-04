Resum. Vale, ho posarem per resoldre-ho la setmana vinent. Estem a la setmana vinent, i confio en que arribi, sense tenir-ne cap garantia ni seguretat. Si no hagués trucat, si no ens haguéssim conegut, probablement la resolució tardaria uns mesos més a arribar. Hi ha muntanyes de resolucions, informes, notificacions, etc, per resoldre, en tots els departaments, amb total incompliment dels terminis legals establerts. Es igual, ara impera la llei de “veure i esperar”. No comanda ningú la nau.