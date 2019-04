Estem, doncs, davant un nou cas de transfuguisme, en dues fases, la segona de les quals, consisteix en entrar en un altre partit, després d’haver “blanquejat” l’antiga pertinença, en el grup de no adscrits, mantenint , això sí, el càrrec obtingut sota les sigles socialistes. Allà cadascú amb la seva consciència, però no es queixin de la desafecció o mala premsa que es dona a la política, quan amb accions com aquesta, s’aferma la idea de que els principis son per trencar-los, o per no complir-los. Es posar en pràctica, la “ètica de conveniència”. Lamentable, però, per sort reduïda, a unes poques persones, que mai haguessin hagut d’haver entrat en el partit socialista. Ara, en quedem alliberats.