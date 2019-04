Els qui vàrem entrar en el 79, teníem clars els nostres objectius, i els hem mantingut, malgrat tot i malgrat tots, però l’esforç dedicat, esgota, perquè , en comptes de remar tots en la mateixa direcció, n’hi ha hagut que volien anar en direcció contrària. Els danys produïts pel procés independentista, han estat immensos, sobre tots els ajuntaments. I encara hi ha partits que volen continuar venent l’ús dels ajuntaments, com a simples peces, d’un procés inacabat, inconclús, per no haver acceptat el seu fracàs. Confio en que els nous equips entrin per a recuperar l’esperit del 79, consistent en una plena dedicació a l’ajuntament i als seus ciutadans, tenint clar que, a un ajuntament s`hi va a servir, i no a servir-se’n.