Ara, parlem d’un altre dret, no reconegut. Més ben dit, penat, per qui el practica per molt que se li hagi demanat. No és just, no és acceptable. S’ha de regular i deixar ben clares les condicions per poder-lo exercir. Aquest és un dret que es va obrint pas, en diferents països, a un ritme massa lent, però Espanya, s’hi ha d’afegir, precisament perquè hem estat capdavanters en molts altres drets que han servit perquè siguin copiats per països veïns.