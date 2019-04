Vaig viure i conviure durant 7 anys, amb el que haurien de ser les normes bàsiques de dignitat i respecte, per a tots els símbols i institucions, com a garantia de viure en autèntica llibertat, en una autèntica democràcia. Així, ho vaig aprendre a Suïssa, i així ho he practicat al llarg dels meus 40 anys d’activitat política, a les nostres terres. No s’estranyi ningú que consideri aquell país com una mena de segona pàtria. D’altra manera aniríem, si copiéssim les seves normes i les seves institucions.