Si algú creu que diàleg vol dir, posar com a condició per votar Pedro Sánchez, com a futur president del govern , la celebració d’un referèndum d’autodeterminació, va en direcció contrària, no ha entès que mai, mai, s’autoritzarà una acció que vulneraria l’estat de dret. Els partits independentistes, han de tenir clar que una petició, condició, exigència o pressió per aquesta banda, té els segons comptats. El no, és rotund, immediat i d’efectes indefinits.