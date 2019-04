I és que , aquí hi ha por a aplicar les sancions corresponents, de forma ràpida i contundent. Parlo d’aplicar la llei, no de reaccions personals, venjatives o arbitràries. No, Simplement aplicar la llei, tal com fan altres països europeus. Us animo a que mireu les sancions que s’aplicarien a França, en situacions similars. O a Alemanya, Àustria, Suïssa, Suècia, Noruega....on els símbols nacionals son protegits, fins extrems exagerats . I ja no diem les resolucions judicials. Bé, doncs, ara i aquí, és hora d’esdevenir “europeus” en aquests temes, i si s’ha de respondre de forma immediata i contundent, res millor que una sanció econòmica, acompanyada d’una inhabilitació fulminant. En un estat de dret, la llei s’ha de complir, i sinó, ha d’haver-hi la resposta corresponent. Estem en un estat democràtic, dinovè en qualitat democràtica, a nivell mundial. Actuem en conseqüència !!!!