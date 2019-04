Hi ha moltes altres variables a estudiar i valorar, però , ara toca fer la digestió dels resultats i esperar els posicionaments dels diferents partits, davant aquests resultats. L’important és la garantia de continuïtat d’un govern progressista en el govern central. Això és bo per Espanya, i especialment bo per a Catalunya. Aquí, s’ha de veure la lectura que fan els partits independentistes dels resultats, i molt especialment quina pot ser la deriva d’ERC, davant el futur immediat. Sincerament, trobarem a faltar a Joan Tardà. Ara seria el gran moment per un polític bregat i realista, amb uns resultats que podrien permetre bones estratègies, per a aconseguir resultats viables. Tenir al capdavant del grup parlamentari una persona com Rufian, omple d’incògnites, la futura trajectòria. I en política s’ha vist moltes vegades que un millor resultat, no sempre comporta millors beneficis....toca esperar.