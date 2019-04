BORREDÀ, LLOC IDEAL PER AL TURISME FAMILIAR.

Aprofito aquesta edició de Tasta, per acomiadar-me com Alcalde de Borredà, després de 28 anys en el càrrec ,i 12 com a Regidor de govern. Les primeres eleccions municipals, varen tenir lloc el 3 d’abril de 1979, i som ja molts pocs ,els qui hem estat en un ajuntament, durant tot aquest període de 40 anys.

Un període vital per a canviar la fesomia, les infraestructures, equipaments i serveis dels nostres pobles i ciutats. Son molt pocs els municipis que no han aprofitat bé, aquesta llarga etapa, molt fructífera durant més de trenta anys, i més complicada , en els darrers.

Mirant el poble on he exercit el càrrec, la transformació ha estat immensa, mèrit de tots els qui hem format part dels diferents equips de govern, i de la oposició ; però també, hem participat directament de la transformació de la comarca del Berguedà. Una comarca que vivia del tèxtil i el carbó, i que en aquesta etapa, ha vist com anaven caient les indústries, i s’havia de buscar alternatives adients.

Quaranta anys enrere, ni Borredà ni el Berguedà es plantejaven cap iniciativa mínimament important, en el sector turístic, perquè es vivia d’esquena a Barcelona i d’esquena a un sector que crèiem només era viable a la costa, tocant el mar. Sense mar, semblava impossible apostar pel turisme.

Ara, Borredà disposa de 3 grans càmpings, 4 cases de turisme rural, i diversos apartaments turístics, a més d’altres instal·lacions com zones d’acampada, casa de colònies, espais d’oci i d’esports de muntanya...i si mirem en el nostre entorn, els canvis han estat igualment rellevants. I no és que apostem pel monocultiu del turisme. Hi ha vida més enllà d’aquest sector. Altres sectors son vitals, com l’agricultura i ramaderia, si volem preservar el nostre paisatge, o els productes artesanals, en multiplicitat d’espais i varietats. I com no, indústries com la forestal, o la tèxtil de qualitat, etc.

Però, mirant enrere, recordo la recuperació de la Mancomunitat del Berguedà, després la creació del Consell Comarcal de Muntanya, a continuació el Consell Comarcal actual...i entre mig, el Consorci de Cercs ( CFI), l’Agència de Desenvolupament, el programa Leader...la llista és llarga i les inversions nombroses, sense les quals, la majoria de grans realitzacions comarcals no haguessin estat possibles.

El camí recorregut ha estat llarg i ple d’obstacles, però el resultat ha estat raonablement positiu, en diversos aspectes. En primer lloc, la millora de tots els pobles de la comarca. Es una millora evident, en tots i cadascun d’ells. Alguns han sobre sortit més que altres, però ,no en tenim cap, en situació deficient. En segon lloc, hem aconseguit fugir de l’individualisme ferotge que imperava anys enrere, per passar a la col·laboració i participació, de tots, a tot arreu. Aquí havíem d’arribar, i aquí estem.

D’ara endavant, els qui ens rellevin, han de fer el seu camí. Hi ha moltes coses començades, i moltes altres per iniciar. A l’hora de girar pàgina, m’emporto la satisfacció de la feina feta, i la bona entesa que hem tingut en els grans projectes. Queda molt per fer, animo a continuar la feina a tots els qui entraran en els ajuntaments, el proper 15 de juny. Bona fein a i Bona sort.