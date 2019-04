APOSTA SEGURA

La setmana passada, amb el títol “imagina-ho”, proposava pensar en com pot ser el nostre futur, a Catalunya i en el conjunt d’Espanya, cas de sumar el tripartit de dretes, i formar govern. Si algú tenia algun dubte, ha tingut uns dies més ,per a comprovar el grau de radicalisme, en mesures retrògrades, plenes d’amenaces i populisme ranci.

Res està decidit. Al contrari, totes les enquestes mostren un elevat nombre d’indecisos, que decidiran el seu vot, avui mateix, o fins i tot demà, dia de la votació. Es el que en diuen “votant indecís”, o que valora fins al darrer minut què li agrada, què li convé o a qui no vol tenir en el govern. Sigui quina sigui la motivació, el cert és que les cartes encara s’estan repartint.

Avui, el que pretenc és animar a fer una “aposta segura”, a favor de la prudència i el seny. Tenim a les nostres mans, decidir quin futur volem, en un moment especialment complicat, a nivell català, espanyol, europeu i mundial. Ben poques vegades, havíem vist un panorama tant complicat i alhora tant variable com el que estem vivint. Massa inseguretats, massa improvisació i massa mediocritat, en molts centres de decisió, i quan això passa, apostar per la estabilitat i el seny, és especialment important.

Hem tingut, en els diferents governs del PP, una mala praxis política, pròpia de persones que es creuen amos del país. Ha faltat respecte, autoritat, i maneres democràtiques, fins el punt de convertir els centres de poder, en una mena de “cortijos” on podien fer i desfer , segons els capricis del moment. El resultat, el tenim a la vista, amb creixements enormes de les desigualtats, a nivell general, i un conflicte Catalunya – Espanya, com feia dècades no havíem vist.

La recepta per a recuperar la normalitat perduda, ha de ser un govern eficient, suma de persones valuoses , de partit o independents, que accepten destinar uns anys de la seva vida a millorar el país, i la qualitat de vida de la seva gent. Si mirem el govern de Pedro Sánchez, hi veiem persones d’una gran preparació tècnica, però alhora, d’una gran qualitat humana, pròpia dels qui estan al servei del país i no al servei dels seus interessos.

Hem tastat només deu mesos, el que representa un govern diferent, preparat , ple d’idees i propostes per a reformar les lleis, i garantir un futur de progrés. Si en deu mesos, han capgirat un gran nombre de sectors, què no podria fer en quatre anys ? Això és el que ens hem de demanar a l’hora de decidir a qui votar. El país necessita estabilitat i un bon govern, moderat, prudent, però alhora innovador per a trobar sortides a situacions realment penoses i complicades, com son el problema de la vivenda, de l’atur juvenil, del futur de les pensions, de la immigració, de reduir diferències socials, protegir els més desvalguts, etc.