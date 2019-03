TORNEM A TENIR LA PROCESSIONÀRIA.

Els caps de setmana acostumo viatjar una mica per les comarques properes, i aquests darrers dies, he passat per uns quants pobles del Solsonès, on he pogut constatar noves invasions de l’eruga processionària, que per raons de bon temps, comença a baixar dels pins per buscar refugi al terra, i esperar la nova etapa de la seva curiosa vida.

A alguns les bosses en els arbres, els fa fàstic, a d’altres, els produeix incertesa sobre el mal que causen. La realitat és que hi ha centenars d’hectàrees de boscos de pins, amb la sensació de “cremats” pels efectes de les erugues que es van menjant els brots dels pins, fins deixar-los esquelètics.

Els danys, son quantiosos, a nivell de natura i a nivell humà, perquè les pues de les erugues s’escampen arreu del país, molt especialment en els llocs més poblats de pins, fins el punt que la majoria de persones no poden anar-hi per les picors que causen o per l’al·lèrgia que provoquen en persones, especialment sensibles.

Però, és que també els animals domèstics, pateixen greus problemes, mentre pasturen o es traslladen d’un lloc a l’altre.

En resum, els efectes son molt negatius, en tots els aspectes, i en molts indrets, el turisme rural pateix anul·lacions constants, quan saben que la zona està afectada per aquesta plaga.

Alguns alcaldes, hem tornat a demanar un major esforç a la Generalitat de Catalunya per fer front a la nova invasió, posant majors recursos per les campanyes de fumigació amb helicòpter o avionetes, en les zones més afectades.

En aquests moments hi ha una vintena de comarques, amb major o menor afectació, però si no s’actua amb contundència, l’any vinent n’hi afegirem quatre o cinc més, aquest és el problema i d’aquí la urgència.

Hem pogut comprovar l’efectivitat del producte, en les zones fumigades, perquè realment ha estat molt positiu el resultat. Es car, però efectiu. Si l’any passat la Generalitat hi ha destinar prop d’un milió d’euros, enguany hauria d’apujar la xifra fins a un i mig o dos milions. I sobretot programar noves campanyes pels anys següents. Es molt important la constància en la lluita per evitar anys de tranquil·litat que aprofiten per escampar-se amb gran rapidesa.

La inversió en la lluita, és molt rendible perquè aporta benestar a tota la zona tractada, i evita la seva propagació. Son moltes les persones que m’han demanat noves intervencions així com noves explicacions en els principals mitjans de comunicació, perquè es facin ressò d’un problema, i la necessitat urgent de buscar-hi solució.

A tots ens interessa resoldre aquesta situació i aconseguir posar fre a una plaga que es propaga a gran velocitat sinó s’hi posa el remei adient. El remei hi és, ara toca fer-lo servir, en les proporcions i indrets, més adients.