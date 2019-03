Aleshores, o ajudem a combatre, o la invasió augmenta. Aquí, és on entra la crítica a la Generalitat, per la poca inversió anual. Només amb plans plurianuals es pot combatre eficaçment, i durant anys no s’ha fet. L’any passat i possiblement aquest any, no va arribar a un milió d’euros, l’import per fumigar les àrees més afectades. Aquest import s’hauria de doblar, i tots els qui governem , sabem que governar és decidir, posar prioritats, i si es mal gasten en unes coses, no hi ha diner per altres de més importants.