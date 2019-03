Ara i aquí, s’han obert les portes a canvis profunds i definitius. No son paraules sinó fets, i a vegades, les imatges ajuden a impulsar canvis latents que no gosaven tirar endavant, per falta d’ànims o de suficient recolzament. Imatges com les de tenir un Consell de Ministres, paritari, on les dones ja no ocupen ministeris de segon nivell sinó que tenen el comandament de ministeris de primer ordre com Economia i Finances, Defensa, Educació, Portaveu...deixen clar que no hi ha llocs reservats a homes, sinó que les dones poden estar en tot lloc i moment, amb una eficàcia garantida.