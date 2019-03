SENSE GOVERN.

A poques setmanes de deixar el càrrec d’alcalde, constato que la previsió de tancar temes, ha esdevingut impossible, per incompareixença del govern de la Generalitat. No tenim govern, encara que alguns ostentin el càrrec de conseller /a i fins i tot , sembla, tinguem un president. En realitat cobren el sou, però no exerceixen els càrrecs.

Es indignant veure conselleries senceres, mà sobre mà, a l’espera de que algú prengui decisions. No n’hi ha ,ni se n’esperen. Pels qui estem a peu del carrer, i volem resoldre temes, la situació ha esdevingut desesperant perquè rebem peticions que no poden ser resoltes per nosaltres, i ningú està disposat a resoldre-les , a l’altra banda, que és on en tenen les competències.

Perdoneu estimats lectors, aquesta introducció, no prevista inicialment perquè volia continuar parlant de temes més rurals, més d’interior de país, més poc coneguts per part de la gent de ciutat, però la vida quotidiana topa amb la crua realitat, fins el punt de pensar que amb l’aplicació del 155, hi havia algú al capdavant que donava ordres....és que ara, no hi ha ningú.

Em preguntava, quant de temps pot un país, aguantar sense govern efectiu ? Al principi, pensava en unes poques setmanes, després en uns pocs mesos...ara , ja aguantem ,anys. No passa res ? Sí, però no hi ha valentia ni capacitat per trencar aquesta maleïda dinàmica de paràlisis de tot un govern, sense que passi res més que la pèrdua constant de possibilitats i capacitats de negoci, funcionament dels serveis, planificació de futur, aprofitament d’oportunitats...

I ja està. Tant simple i tant senzill com això. Plegaré sense haver pogut tancar alguns temes que porten dos i tres anys, en tràmit, perquè diversos departaments de la Generalitat, esperen a que algun càrrec, decideixi el que pertoca. Mentrestant, toca esperar. Ells manen, ells decideixen, ells son els competents, a nivell legal, però ells ....no actuen.

La pèrdua del sentit de la realitat és immens i des de fora, anem contemplant les batalles internes, entre els partits de govern, en totes les institucions on estan presents. Ja no m’atreveixo a dir , “on governen”. La batalla està en veure qui domina el terreny, i la resta, és secundari. I entre els temes secundaris figuren totes les peticions de resolucions de qüestions municipals: llicències ambientals, llicències d’activitats determinades, informes de tota mena, modificacions urbanístiques, expedients socials, ...

A banda dels retards o paràlisis d’expedients, els alcaldes som espectadors de batalles entre departaments, per qüestions d’una immensa estupidesa, procedents de veure qui mana més o qui està per damunt de l’altre,a l’hora de dictaminar un tema concret. En el fragor de la batalla, els alcaldes, som simples espectadors del final d’una manera de fer i actuar que mai haguéssim imaginat veure , a casa nostra.